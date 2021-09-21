В Бурятии суточный прирост COVID-19 вновь резко растет

Коронавирус возвращается в республику, жители которой не торопятся прививаться



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 58 150. Это на 91 случай больше, чем было в понедельник. Из них 49% (28 200) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 819 человек, трое - за последние сутки (двое старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 73 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 4 920 человек.



В стационарах получают 413 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 336. В отделениях реанимации находится 43 пациентов (из них старше 65 лет –28), на ИВЛ –23 пациента (из них старше 65 – 15), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 040 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 49 677 (+62) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 515 коек: занято – 413, свободно – 102 койки. Занятость коечного фонда составляет 80,2%.



За сутки проведено исследований от 696 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 506 763 исследований.



Завершили вакцинацию 286 638 человек. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября. Угроза срыва его выполнения становится реальной.



Фото: pixabay.com



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