В Улан-Удэ горожане засняли неопознанный летающий объект

Что парило в небе, узнать так и не удалось



В популярном бурятском паблике появилось фото, на котором запечатлено нечто, парящее в воздухе над Улан-Удэ.



"Кто-нибудь видел вчера в городе? Что это такое?", - спросил автор поста.







В комментариях к посту автору предложили помыть окно. Также кто-то выразил мысль, что это за горожанами следит Путин.



Фото: Аноним 03, Pixabay.com











В популярном бурятском паблике появилось фото, на котором запечатлено нечто, парящее в воздухе над Улан-Удэ."Кто-нибудь видел вчера в городе? Что это такое?", - спросил автор поста.В комментариях к посту автору предложили помыть окно. Также кто-то выразил мысль, что это за горожанами следит Путин.Фото: Аноним 03, Pixabay.com

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