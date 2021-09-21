Из Бурятии в Монголию отправлена военная техника на учения «Селенга-2021»

Мотострелковые подразделения совершили марш более 30 км, чтобы добраться до станции погрузки Наушки





Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированные в городе Кяхта в Бурятии завершили погрузку боевой техники на железнодорожные платформы для убытия в Монголию, где состоятся российско-монгольские военные учения «Селенга-2021», сообщили в пресс-службе ВВО.

Международные учения «Селенга» проводятся ежегодно с 2008 года. В ходе маневров российские и монгольские военнослужащие отрабатывают совместные действия по поиску, блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований. «Селенга - 2021» - это четырнадцатое совместное учение, в котором примут участие военнослужащие ВВО. С 2008 по 2010 годы маневры носили название «Дархан» (в переводе с монгольского - «Кузнец»). С 2011 года международное учение было переименовано по названию реки Селенга, которая протекает по территории Монголии и России.









Для передислокации около 100 единиц вооружения и более 600 военнослужащих ВВО на станции Наушки было подготовлено два железнодорожных эшелона. Проведены контрольные занятия на допуск к участию в учении, проверена готовность аппарата руководства от российской стороны. На завершающем этапе с подразделениями проведено тактическое учение с боевой стрельбой.Накануне из пункта постоянной дислокации мотострелковые подразделения совершили марш более 30 км, чтобы добраться до станции погрузки НаушкиОткрытие учения «Селенга» состоится в полевом лагере на полигоне Дойтын Ам в Монголии. В международном учении от ВВО примут участие мотострелковые и танковые подразделения, минометная батарея, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», огнеметный взвод, разведподразделения.Фото: ВВО