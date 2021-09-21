В Бурятии «ЭкоАльянс» оштрафовали за злостные нарушения

Вместо еженедельного вывоза мусора компания забирала отходы раз в месяц







С начала текущего года количество жалоб на работу регионального мусорного оператора «ЭкоАльянс» не уменьшается, сообщили в Госстройжилнадзоре Бурятии. Как отмечают в ведомстве, по результатам проверок выявляются нарушения, компанию штрафуют. В связи с тем, что нарушения являются систематическими, это отягчает административную ответственность, и суммы штрафов возрастают.

В качестве примера Госстройжилнадзор приводит жалобу жителя ул. Вершинная в Улан-Удэ. В соответствии с графиком, мусор с этой улицы должен вывозиться еженедельно, в воскресенье. Однако в ходе проверки выяснилось, что «ЭкоАльянс» вывозил его раз в месяц.«Бездействие регионального оператора повлекло нарушение прав граждан на получение коммунальной услуги в необходимых объемах. С начала года «ЭкоАльянс» уже пять раз был привлечен к административной ответственности. Учитывая отягчающие обстоятельства, а именно, повторное совершение однородного административного правонарушения, штраф был увеличен до 10 тысяч рублей», - комментируют в ведомстве.Также региональному оператору было выдано предписание о перерасчете платы за коммунальную услугу.- Неудовлетворительная работа регионального оператора не должна приводить к нарушению прав и интересов добросовестных потребителей, - отметил руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк. – Действия должны быть максимально оперативными: проведен перерасчет начислений и приняты меры по своевременному предоставлению услуги.Фото: «Номер один»