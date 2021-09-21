В Бурятии могут возникнуть риски ЧП с самолетами из-за миграции птиц

Сезонная миграция активизируется в третьей декаде сентября



Риски возникновения происшествий с самолетами увеличиваются в 19 регионах России с третьей декады сентября из-за сезонной миграции перелетных птиц. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, пишет



"В третьей декаде сентября активизируется сезонная миграция перелетных птиц, что увеличивает риски возникновения происшествий и инцидентов на воздушном транспорте на территории 19 субъектов РФ", - сказали в институте в понедельник.



Во ВНИИ отметили, что речь идет о Карелии, Туве, Бурятии и Крыме, Краснодарском, Забайкальском, Приморском, Хабаровском и Камчатском крае, Волгоградской, Ставропольской, Воронежской, Московской, Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Амурской и Сахалинской областях.



Фото: pixabay.com



Риски возникновения происшествий с самолетами увеличиваются в 19 регионах России с третьей декады сентября из-за сезонной миграции перелетных птиц. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, пишет ТАСС "В третьей декаде сентября активизируется сезонная миграция перелетных птиц, что увеличивает риски возникновения происшествий и инцидентов на воздушном транспорте на территории 19 субъектов РФ", - сказали в институте в понедельник.Во ВНИИ отметили, что речь идет о Карелии, Туве, Бурятии и Крыме, Краснодарском, Забайкальском, Приморском, Хабаровском и Камчатском крае, Волгоградской, Ставропольской, Воронежской, Московской, Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Амурской и Сахалинской областях.

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