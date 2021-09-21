Власти Бурятии не удивлены новым ростом заболеваемости COVID-19

В правительстве республики рассчитывают на работу мобильных групп по контролю за соблюдением мер профилактики







В Бурятии мобильными группами по профилактике COVID-19 обеспечена эпидемиологическая безопасность на 130 тыс объектах, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Мобильные группы по контролю за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции начали работу с мая 2020 года. Продолжает работу республиканский штаб, курирующий работу всех мобильных групп. За весь период они обеспечили противоэпидемические меры на 130 тыс объектах торговли, сферы услуг, общепита.



В Бурятии с конца прошлой недели наблюдается рост суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, если в четверг 16 сентября в сутки было выявлено 78 новых инфицированных,



«Как и прогнозировалось эпидемиологами, в течение первых недель после начала учебного года наблюдается рост заболеваемости по новой коронавирусной инфекции. Этот рост ожидаемый, поскольку значительно возросло число контактов, в целом возросла нагрузка на общественный транспорт. Поэтому важны меры профилактики коронавируса – обязательно соблюдать масочный и дезинфекционный режимы. Рейды в местах массового пребывания людей продолжаются. По республике сформировано свыше 70 мобильных групп, которые проверяют организации и общественный транспорт», - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.



Фото: egov-buryatia.ru

В Бурятии мобильными группами по профилактике COVID-19 обеспечена эпидемиологическая безопасность на 130 тыс объектах, сообщили в пресс-службе правительства республики.Мобильные группы по контролю за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции начали работу с мая 2020 года. Продолжает работу республиканский штаб, курирующий работу всех мобильных групп. За весь период они обеспечили противоэпидемические меры на 130 тыс объектах торговли, сферы услуг, общепита.В Бурятии с конца прошлой недели наблюдается рост суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, если в четверг 16 сентября в сутки было выявлено 78 новых инфицированных, то 21 сентября – 91 случай. «Как и прогнозировалось эпидемиологами, в течение первых недель после начала учебного года наблюдается рост заболеваемости по новой коронавирусной инфекции. Этот рост ожидаемый, поскольку значительно возросло число контактов, в целом возросла нагрузка на общественный транспорт. Поэтому важны меры профилактики коронавируса – обязательно соблюдать масочный и дезинфекционный режимы. Рейды в местах массового пребывания людей продолжаются. По республике сформировано свыше 70 мобильных групп, которые проверяют организации и общественный транспорт», - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.Фото: egov-buryatia.ru

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