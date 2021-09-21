Мэр Улан-Удэ проверил ход строительства детского сада на ул. Лермонтова

На сегодня его готовность составляет около 70%
Мэр г. Улан-Удэ Игорь Шутенков побывал на строительстве детского сада по улице Лермонтова в Железнодорожном районе на 280 мест. На сегодня его готовность составляет около 70%, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
- До конца этой недели закрываем тепловой контур и подаем тепло, внутри уже начали чистовую отделку. В ноябре по контракту заканчиваем строительство и готовимся к приемке объекта – будем тщательно проверять выполнение каждого этапа работы. После передачи детского сада в Комитет по образованию, будем готовиться к получению лицензии. В начале следующего года садик распахнет двери для наших ребятишек, - сказал Игорь Шутенков.
Детский сад строится по типовому проекту – здесь разместится раздевальная, игровая, спальня, буфетная, санузел, музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.
Работы начались в апреле этого года. Сейчас все четыре корпуса возведены, строители завершают монтаж кровли и утепляют фасад.
- Строительство детского садика идёт по плану - ведётся благоустройство, внутренние работы, наружные сантехнические работы - канализация проведена, водопровод заведен, приступили к тепловым сетям, - рассказал директор подрядной организации «РостИнвестСтрой», Николай Сугадаев.
Параллельно на территории детского сада строят игровую площадку и парковку. Игорь Шутенков сегодня во время обхода территории будущего детского сада обратил особое внимание на организацию проезда к учреждению.
Детсад рассчитан на 280 детей ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста по 20 воспитанников в одной группе.
Напомним, в апреле этого года в городе началось строительство детского сада на улице Конечная, завершено строительство детских садов в мкр. Забайкальский, на ст. Дивизионная и на ул. Боевая. Всего в прошлом и этом году сдали в эксплуатацию 12 детских садов.
Строительство детских садов ведется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» в рамках национального проекта «Демография», утвержденного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ
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