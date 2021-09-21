Анфиса Чехова, назвавшая своё опухшее лицо «бурятским», оказалась вне подозрений

Омбудсмен Бурятии обнародовала ответ Роскомнадзора и решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела



В выказывании Анфисы Чеховой, которая в июле этого года в дебютном выпуске шоу «Скажи, подруга», посвященном теме пластических операций, назвала свое опухшее после уколов гиалуронки лицо – «бурятским», нет признаков нарушения федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.



Омбудсмен опубликовала сегодня поступившие к ней ответы федеральных органов по высказываниям Анфисы Чеховой, вызвавшим широкий общественный резонанс в республике. Скандальный выпуск не остался без внимания жителей Бурятии и тут же разлетелся по всем социальным сетям. Жители республики посчитали такое сравнение расистским и оскорбительным для представителей бурят и для бурятских женщин.



Однако, по оценке Роскомнадзора, в высказываниях Анфисы Чеховой «отсутствуют признаки экстремистских речевых действий, направленных на возбуждение национальной розни, в связи с чем, основания для принятия Роскомнадзором мер реагирования в отношении редакции телеканала «Домашний» отсутствуют».



Юлия Жамбалова направляла обращение к председателю Следственного комитета Российской Федерации и руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с просьбой провести проверку на наличие признаков преступления экстремистской направленности и принять соответствующие меры в рамках компетенции.



Исходя из поступивших ответов также следует, что отделом МВД РФ по Красносельскому району Москвы проведена проверка и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.



Вместе с тем Роскомнадзор сообщает, что в редакцию телеканала «Домашний» направлено профилактическое письмо с целью предупреждения возможных нарушений и с напоминанием о необходимости осуществлять распространение продукции средства массовой информации в строгом соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.



Впрочем, #красивыебурятскиеженщины. Затем она заявила, что ее следующую коллекцию представят бурятские девушки: «Лицом наших коллекций станет красивая бурятская женщина. Совершенно искренне хотим показать красоту бурятских женщин, которых я незаслуженно оскорбила».



Фото: @achekhova/ Instagram

В выказывании Анфисы Чеховой, которая в июле этого года в дебютном выпуске шоу «Скажи, подруга», посвященном теме пластических операций, назвала свое опухшее после уколов гиалуронки лицо – «бурятским», нет признаков нарушения федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.Омбудсмен опубликовала сегодня поступившие к ней ответы федеральных органов по высказываниям Анфисы Чеховой, вызвавшим широкий общественный резонанс в республике. Скандальный выпуск не остался без внимания жителей Бурятии и тут же разлетелся по всем социальным сетям. Жители республики посчитали такое сравнение расистским и оскорбительным для представителей бурят и для бурятских женщин.Однако, по оценке Роскомнадзора, в высказываниях Анфисы Чеховой «отсутствуют признаки экстремистских речевых действий, направленных на возбуждение национальной розни, в связи с чем, основания для принятия Роскомнадзором мер реагирования в отношении редакции телеканала «Домашний» отсутствуют».Юлия Жамбалова направляла обращение к председателю Следственного комитета Российской Федерации и руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с просьбой провести проверку на наличие признаков преступления экстремистской направленности и принять соответствующие меры в рамках компетенции.Исходя из поступивших ответов также следует, что отделом МВД РФ по Красносельскому району Москвы проведена проверка и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.Вместе с тем Роскомнадзор сообщает, что в редакцию телеканала «Домашний» направлено профилактическое письмо с целью предупреждения возможных нарушений и с напоминанием о необходимости осуществлять распространение продукции средства массовой информации в строгом соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.Впрочем, как сообщал «Номер один» , после поднятого шума телеведущая поспешила выложить пост с извинениями перед бурятским народом. Анфиса Чехова выложила обращение к жительницам Бурятии, в котором заявила, что «высказалась, не подумав». И спустя день заполнила всю свою ленту в Instagram фотографиями бурятских девушек с хештегом. Затем она заявила, что ее следующую коллекцию представят бурятские девушки: «Лицом наших коллекций станет красивая бурятская женщина. Совершенно искренне хотим показать красоту бурятских женщин, которых я незаслуженно оскорбила».Фото: @achekhova/ Instagram

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