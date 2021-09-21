В Иволгинском районе дорожники приступили к укладке асфальта на объекте нацпроекта

Ремонт дороги по улице Новая в улусе Хойтобэе завершат до 1 ноября





В улусе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии продолжается ремонт дороги по улице Новая в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт на данном объекте проводится за счет средств экономии по итогам торгов, сообщили в Минтрансе Бурятии.

Контракт на выполнение работ по ремонту автодороги по улице Новая стоимостью 19,6 млн рублей заключили с ООО «Нардеван Строй». Протяженность нового дорожного полотна составит 970 м.





Подрядной организацией предварительно произведено выравнивание земляного полотна, уложено основание из щебеночно-песчаной смеси. Также, на объекте произвели замену слабых грунтов каменным материалом, что позволит обеспечить долговечность нового асфальтового покрытия.После укладки асфальта дорожники приступят к установке дорожных знаков и нанесению разметки. Работы планируют завершить к 1 ноября.«В числе основных целей реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - обеспечение возможности удобного, комфортного и безопасного передвижения на региональных и муниципальных дорогах для жителей, улучшение качества транспортной инфраструктуры. Так, в Иволгинском районе с 2017 года удалось привести в нормативное состояние более 20 км дорог», - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.«Благодаря реализации мероприятий дорожного нацпроекта в Иволгинском районе в этом году ремонтируются автодороги в четырёх сёлах: в Сотниково - по улицам Садовая и Верхняя Садовая, в Гурульбе - по улице Советской, в Иволгинске - по улицам Пионерская и Октябрьская и по улице Новая в Хойтобэе. В ходе ремонтных работ приведем в нормативное состояние более 4,5 км муниципальных дорог», - отметил глава района Виктор Очиров.Напомним, в этом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Бурятии приведут в нормативное состояние около 110 километров муниципальных и региональных дорог.Фото: Минтранс Бурятии