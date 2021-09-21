В Улан-Удэ обокрали 69-летнюю бабушку, задремавшую на остановке

Вором оказалась 55-летняя горожанка, ранее привлекавшаяся за кражу



В Улан-Удэ в отдел полиции обратилась 69-летняя горожанка, которую обокрали. Она рассказала, что двумя днями ранее, получив пенсию, отправилась за покупками на один из рынков. После с двумя пакетами продуктов питания и вещей решила заглянуть еще в один магазин, расположенный на остановке общественного транспорта КСК ЗМК.



Доехав до места назначения, пожилая женщина села на скамейку передохнуть, задремала, а, проснувшись, не обнаружила своих пакетов. В одном из них находился кошелек с деньгами в сумме 21 тысячи рублей.



Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали злоумышленницу, сообщили в МВД по Бурятии. Ею оказалась 55-летняя гражданка, проживающая неподалеку. Проходя мимо остановки в состоянии опьянения, она воспользовалась ситуацией и похитила чужие вещи. Обнаруженные в одном из пакетов деньги подозреваемая потратила на личные нужды.



Отметим, более 15 лет назад женщина привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Постоянного источника дохода не имеет.



Похищенные продукты питания и кошелек изъяты. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



Фото: pixabay.com





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