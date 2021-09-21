В Бурятии сформируют запас тепловых пушек для просушки подтопленных домов

В республике сейчас подтоплен 2191 приусадебный участок, вода выше пола в 14 домах





В Бурятии республиканский оперштаб поручил сегодня администрациям пострадавших от паводков районов определить дополнительную потребность в тепловых пушках для просушки подтопленных домов, сообщили в пресс-службе правительства республики. Уже сегодня Тарбагатайскому району выделили дополнительные тепловые пушки. Просушку ведут спасатели.



«К нам очень много поступает заявок и жалоб по просушке погребов и подвалов. Но спасатели сейчас заняты просушкой жилых помещений, нам надо успевать к холодам просушить их. Просушка одного дома занимает много времени, и вода не уходит быстро. Поэтому приоритетно мы помогаем именно в таких домах, где надо просушить жилые помещения», - рассказал начальник управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский.



Руководитель оперштаба Петр Мордовской призвал службы обращать особое внимание мерам безопасности при использовании тепловых пушек.



На сегодняшний день в Бурятии паводковыми и грунтовыми водами подтоплен 2191 приусадебный участок, вода выше пола в 14 домах. Данные уточняются и обновляются каждый день.



Фото: pixabay.com



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