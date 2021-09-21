В Бурятии разрешили работать детским развлекательным центрам

Однако они должны соблюдать целый ряд условий



Решением республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции в республике с 21 сентября возобновлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон. Однако, как сообщили в пресс-службе правительства республики, они должны соблюдать целый ряд условий:

- присутствие не более 50% посетителей от максимальной вместимости, но не более 1 человека на 4 квадратных метра от общей площади детского развлекательного центра, комнаты или игровой зоны;



- соблюдение посетителями социального дистанцирования не менее 1,5 м, а также в процессе эксплуатации аттракционов (при технической возможности), регулирования потоков граждан;



- наличие у персонала документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании;



- обеспечение использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и обработки рук для посетителей;



- проведение дезинфекции территории, помещений;



- проведение термометрии у посетителей и сотрудников;



- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.



Напомним, до сегодняшнего дня детские развлекательные центры не работали из-за ковидных ограничений. Несколько дней назад сотрудники парка развлечений «Невидалия»



«Мы рады распахнуть свои двери уже сегодня, но без разрешения властей сделать этого не можем. Мы сами в недоумении, почему именно наша деятельность находится до сих пор под запретом, когда открыты бассейны, кинотеатры, фитнес-центры, спортивные секции, рестораны, ночные клубы, проводятся мероприятия в закрытых помещениях, организуются чартеры на Байкал, разрешаются полеты во все большее количество зарубежных стран», - сообщили сотрудники парка в своем Instagram.



В публикации также отметили, что при ухудшении эпидемиологической ситуации детские развлекательные центры закрывают первыми, а открывают последними.



Фото: «Номер один» - присутствие не более 50% посетителей от максимальной вместимости, но не более 1 человека на 4 квадратных метра от общей площади детского развлекательного центра, комнаты или игровой зоны;- соблюдение посетителями социального дистанцирования не менее 1,5 м, а также в процессе эксплуатации аттракционов (при технической возможности), регулирования потоков граждан;- наличие у персонала документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании;- обеспечение использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и обработки рук для посетителей;- проведение дезинфекции территории, помещений;- проведение термометрии у посетителей и сотрудников;- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.Напомним, до сегодняшнего дня детские развлекательные центры не работали из-за ковидных ограничений. Несколько дней назад сотрудники парка развлечений «Невидалия» опубликовали пост , в котором просили власти снять запрет.«Мы рады распахнуть свои двери уже сегодня, но без разрешения властей сделать этого не можем. Мы сами в недоумении, почему именно наша деятельность находится до сих пор под запретом, когда открыты бассейны, кинотеатры, фитнес-центры, спортивные секции, рестораны, ночные клубы, проводятся мероприятия в закрытых помещениях, организуются чартеры на Байкал, разрешаются полеты во все большее количество зарубежных стран», - сообщили сотрудники парка в своем Instagram.В публикации также отметили, что при ухудшении эпидемиологической ситуации детские развлекательные центры закрывают первыми, а открывают последними.Фото: «Номер один»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.