21.09.2021
В Бурятии разрешили работать детским развлекательным центрам

В Бурятии разрешили работать детским развлекательным центрам

Однако они должны соблюдать целый ряд условий

Решением республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции в республике с 21 сентября возобновлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон. Однако, как сообщили в пресс-службе правительства республики, они должны соблюдать целый ряд условий:

- присутствие не более 50% посетителей от максимальной вместимости, но не более 1 человека на 4 квадратных метра от общей площади детского развлекательного центра, комнаты или игровой зоны;

- соблюдение посетителями социального дистанцирования не менее 1,5 м, а также в процессе эксплуатации аттракционов (при технической возможности), регулирования потоков граждан;

- наличие у персонала документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании;

- обеспечение использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и обработки рук для посетителей;

- проведение дезинфекции территории, помещений;

- проведение термометрии у посетителей и сотрудников;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, до сегодняшнего дня детские развлекательные центры не работали из-за ковидных ограничений. Несколько дней назад сотрудники парка развлечений «Невидалия» опубликовали пост, в котором просили власти снять запрет.

«Мы рады распахнуть свои двери уже сегодня, но без разрешения властей сделать этого не можем. Мы сами в недоумении, почему именно наша деятельность находится до сих пор под запретом, когда открыты бассейны, кинотеатры, фитнес-центры, спортивные секции, рестораны, ночные клубы, проводятся мероприятия в закрытых помещениях, организуются чартеры на Байкал, разрешаются полеты во все большее количество зарубежных стран», - сообщили сотрудники парка в своем Instagram.

В публикации также отметили, что при ухудшении эпидемиологической ситуации детские развлекательные центры закрывают первыми, а открывают последними.

Фото: «Номер один»
коронавирус


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