В Бурятии может разгореться скандал вокруг новой школы в селе Нижние Тальцы

Ее строители «сэкономили» на детях более 6 млн рублей, выявила Счетная палата республики



Счетная палата Бурятии направила представление Управлению капитального строительства правительства республики с рекомендацией по возврату бюджетных средств, переплаченных генеральному подрядчику строительства школы в поселке Нижние Тальцы Заиграевского района.



Проверка целевого и эффективного использования 479,5 млн рублей, выделенных в 2019-2020 годах на строительство школы в основном из федерального бюджета (466,1 млн рублей), оставила у аудиторов много вопросов, которые оцениваются более чем в 6,3 млн рублей.



В результате проверки выявлен ряд нарушений по объемам и стоимости строительно-монтажных работ и материалов, сообщает сайт Счетной палаты. Например: принято фактически не выполненное устройство потолочных плинтусов на 1,1 млн руб; принята невыполненная установка пластиковых перегородок в санузлах на сумму 242,9 тыс руб; обнаружено завышение стоимости линолеума на 550,3 тыс руб, а керамогранитной плитки - на 698,7 тыс руб; принята фактически невыполненная подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную. Стоимость не выполненной подготовки почвы превышает 3 млн руб, а стоимость не выполненного посева газона вручную составляет 631,6 тыс руб. И еще - стоимость не примененной на объекте мастики битумной кровельной превышает 109 тыс руб.



Кроме того установлены случаи истечения сроков действия предоставленных банковских гарантий, задержка оплаты выполненных работ заказчиком, просрочка графика исполнения работ контрагентами. Есть много замечаний и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, отраженным в трех актах осмотра и рекомендованных к устранению. Заказчик начал их устранение в ходе проведения контрольного мероприятия.



Обнаружены также признаки неэффективности (неэкономности) расходования бюджетных средств на сумму более 35 млн руб при сравнении расходов на устройство насыпи и иные дополнительные гидрозащитные меры с расходами на выкуп земельного участка на возвышенности.



Счетная палата настаивает на выполнении генеральным подрядчиком всех заявленных работ. В том числе в рамках гарантийных обязательств с предоставлением подтверждающей информации.







Старая школа села была основана 85 лет назад и размещалась в бывшей конторе совхоза. Новое трехэтажное здание школы состоит из шести блоков, имеет спортзал, библиотеку с читальным залом на 30 человек, книгохранилищем и информационным центром с компьютерами. Для проведения культурно-досуговых мероприятий создан просторный актовый зал на 250 мест с вспомогательными помещениями, где хранятся музыкальные инструменты, сценические костюмы. Для учеников начальных классов созданы две игровые комнаты. Столовая вмещает 228 человек. Специальным оборудованием оснащены кабинеты химии, информатики, физики, кабинеты технологии. На территории школы расположен спортивный комплекс с футбольным полем, покрытым зеленой искусственной травой. Кроме волейбольной и баскетбольной площадок создана гимнастическая площадка.



Все эти достоинства перечислялись в репортажах при открытии школы. Нынешнее перечисление выявленных недоделок не менее грандиозное. Однако особо впечатляет то, что строители экономили на детях везде – от потолочных плинтусов до газонной земли, рачительно сэкономив для себя более 6 млн рублей.



Фото: egov-buryatia.ru Счетная палата Бурятии направила представление Управлению капитального строительства правительства республики с рекомендацией по возврату бюджетных средств, переплаченных генеральному подрядчику строительства школы в поселке Нижние Тальцы Заиграевского района.Проверка целевого и эффективного использования 479,5 млн рублей, выделенных в 2019-2020 годах на строительство школы в основном из федерального бюджета (466,1 млн рублей), оставила у аудиторов много вопросов, которые оцениваются более чем в 6,3 млн рублей.В результате проверки выявлен ряд нарушений по объемам и стоимости строительно-монтажных работ и материалов, сообщает сайт Счетной палаты. Например: принято фактически не выполненное устройство потолочных плинтусов на 1,1 млн руб; принята невыполненная установка пластиковых перегородок в санузлах на сумму 242,9 тыс руб; обнаружено завышение стоимости линолеума на 550,3 тыс руб, а керамогранитной плитки - на 698,7 тыс руб; принята фактически невыполненная подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную. Стоимость не выполненной подготовки почвы превышает 3 млн руб, а стоимость не выполненного посева газона вручную составляет 631,6 тыс руб. И еще - стоимость не примененной на объекте мастики битумной кровельной превышает 109 тыс руб.Кроме того установлены случаи истечения сроков действия предоставленных банковских гарантий, задержка оплаты выполненных работ заказчиком, просрочка графика исполнения работ контрагентами. Есть много замечаний и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, отраженным в трех актах осмотра и рекомендованных к устранению. Заказчик начал их устранение в ходе проведения контрольного мероприятия.Обнаружены также признаки неэффективности (неэкономности) расходования бюджетных средств на сумму более 35 млн руб при сравнении расходов на устройство насыпи и иные дополнительные гидрозащитные меры с расходами на выкуп земельного участка на возвышенности.Счетная палата настаивает на выполнении генеральным подрядчиком всех заявленных работ. В том числе в рамках гарантийных обязательств с предоставлением подтверждающей информации. Как сообщал «Номер один» , новая школа в селе Нижние Тальцы Заиграевского района торжественно открылась 10 марта нынешнего года, хотя де-факто работала уже месяц. Она позволила детям села перестать учиться в три смены. При этом качественно изменился и учебный процесс. В рамках нацпроекта «Образование» в классы поставлено современное оборудование, заведен высокоскоростной интернет, обустроены спортивные площадки, построен спортзал и актовый зал.Старая школа села была основана 85 лет назад и размещалась в бывшей конторе совхоза. Новое трехэтажное здание школы состоит из шести блоков, имеет спортзал, библиотеку с читальным залом на 30 человек, книгохранилищем и информационным центром с компьютерами. Для проведения культурно-досуговых мероприятий создан просторный актовый зал на 250 мест с вспомогательными помещениями, где хранятся музыкальные инструменты, сценические костюмы. Для учеников начальных классов созданы две игровые комнаты. Столовая вмещает 228 человек. Специальным оборудованием оснащены кабинеты химии, информатики, физики, кабинеты технологии. На территории школы расположен спортивный комплекс с футбольным полем, покрытым зеленой искусственной травой. Кроме волейбольной и баскетбольной площадок создана гимнастическая площадка.Все эти достоинства перечислялись в репортажах при открытии школы. Нынешнее перечисление выявленных недоделок не менее грандиозное. Однако особо впечатляет то, что строители экономили на детях везде – от потолочных плинтусов до газонной земли, рачительно сэкономив для себя более 6 млн рублей.Фото: egov-buryatia.ru

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