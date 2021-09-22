Традиции поборов

«Сдавайте на шторы!» - фраза, от которой родители школьников просыпаются по ночам в холодном поту

Что и немудрено, ведь школа в родительском понимании – это финансовый пылесос, вытягивающий из карманов все, что плохо (да и хорошо) лежит.Бурятский сегмент соцсетей в очередной раз взорвался постом о поборах в одной из городских школ.«Только начался учебный год, а уже начинают выпрашивать деньги с родителей на улучшение школы. А деньги выделяет им государство. Уважаемый президент республики. Обратите внимание», - написал родитель, пожелавший остаться анонимом. И в доказательство прикрепил скриншот переписки из мессенджера.Есть основания полагать, если собрать все деньги, что родители сдавали на шторы в последние десять лет, то можно сшить штору, которая оградила бы Улан-Удэ от дыма из-за якутских пожаров этим летом. А краской, на которую скидывались родители, можно покрасить каждый листик и иголочку на деревьях бурятской тайги.Порой кажется, что вопрос школьных поборов вечен. Что это за закон мироздания, который отменить не в силах даже Путин. И даже если поймать джинна и потребовать отмены этих поборов, он попросит загадать что угодно, только не это.В общем, новый учебный год от старого мало чем отличается. Дети учатся, родители платят и плачут.