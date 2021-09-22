В Улан-Удэ муниципальный «Водоканал» облапошили почти на 300 тыс рублей

Речь идет о крупном мошенничестве при выполнении договора на обезвреживание осадка сточных вод очистных сооружений







В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия-партнера муниципального «Водоканала» по факту крупного мошенничества, сообщили в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре. Она провела проверку соблюдения природоохранного законодательства при эксплуатации очистных сооружений.



Установлено, что между МУП «Водоканал» и юридическим лицом заключен договор на обезвреживание осадка сточных вод очистных сооружений и их последующий вывоз на площадку временного накопления отходов в соответствии с требованиями закона об охране окружающей среды. Исполнителем составлен акт выполненных работ, представлен заказчику. Во исполнение обязательств заказчик оплатили контракту в размере 294 820 рублей. Однако, как показала прокурорская проверка, фактически договор не исполнен, на площадку временного накопления отходов осадок сточных вод не вывезен.



Природоохранный прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении руководителя юридического лица, не выполнившего договор с «Водоканалом», возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).



Фото: epp.genproc.gov.ru



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