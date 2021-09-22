Учитель из Бурятии о школьных поборах: "Для нас, учителей, это абсолютно унизительно"

Педагог рассказала, какой ценой создается уют в школе



В соцсетях продолжаются жаркие споры о поборах в школах Бурятии. Ранее на эту тему высказывались возмущенные родители. Теперь свое мнение выразила учитель, пожелавшая остаться анонимом.



"Работаю с 1994 года в одной из школ города Улан-Удэ. Уважаемые родители, поверьте, для нас учителей это абсолютно не нужно и даже более скажу - унизительно клянчить эти несчастные 500 руб.,(возможно собирают где-то больше). Да, на ремонт классов, коридоров выделяются средства. Но ведь хочется чтобы было и уютно. Когда я училась в классах не было, элементарно штор. Сейчас же мы создаем в первую очередь детям уют и комфорт на те средства что собираем. Дети ведь очень много времени проводят в школе. И те мамаши, которые парируют, предоставьте договор и кассовые чеки на ремонт, сначала подумайте. И договор можем предоставить и чеки - только стоимость работы бригады ремонтников будет гораздо выше. А то ведь учителя сами красят, хотя это не наша обязанность, мы должны учить и воспитывать", - написала учитель.



Пользователей возмутил посыл учителя.



"Мамаши должны работать, содержать детей, школу, ещё и репетиторов оплачивать, а потом негодяйки такие чеки требуют", - написала Юлия.



"Какой уют? Зачем в классах шторы? Каждый год сдаются деньги, дети уже в креслах должны сидеть", - уверена Катерина.



"Сколько школа вымотало нервов с этими поборами. Некоторые и не сдавали не на ремонт и ни на шторы. А тут и на ремонт сдавали и ремонт делали. Делали чтобы учителя не отрывались на беззащитных детях. Ненавижу 56 школу", - пишет Вероника.



"Как раньше учились без штор и всей этой мишуры, а главное ведь умнее люди были и много талантов", - поделилась мнением Мария.







"Только начался учебный год, а уже начинают выпрашивать деньги с родителей на улучшение школы. А деньги выделяет им государство. Уважаемый президент республики. Обратите внимание!!!", - писал ранее родитель, пожелавший остаться анонимом.



Фото: "Номер один"

В соцсетях продолжаются жаркие споры о поборах в школах Бурятии. Ранее на эту тему высказывались возмущенные родители. Теперь свое мнение выразила учитель, пожелавшая остаться анонимом."Работаю с 1994 года в одной из школ города Улан-Удэ. Уважаемые родители, поверьте, для нас учителей это абсолютно не нужно и даже более скажу - унизительно клянчить эти несчастные 500 руб.,(возможно собирают где-то больше). Да, на ремонт классов, коридоров выделяются средства. Но ведь хочется чтобы было и уютно. Когда я училась в классах не было, элементарно штор. Сейчас же мы создаем в первую очередь детям уют и комфорт на те средства что собираем. Дети ведь очень много времени проводят в школе. И те мамаши, которые парируют, предоставьте договор и кассовые чеки на ремонт, сначала подумайте. И договор можем предоставить и чеки - только стоимость работы бригады ремонтников будет гораздо выше. А то ведь учителя сами красят, хотя это не наша обязанность, мы должны учить и воспитывать", - написала учитель.Пользователей возмутил посыл учителя."Мамаши должны работать, содержать детей, школу, ещё и репетиторов оплачивать, а потом негодяйки такие чеки требуют", - написала Юлия."Какой уют? Зачем в классах шторы? Каждый год сдаются деньги, дети уже в креслах должны сидеть", - уверена Катерина."Сколько школа вымотало нервов с этими поборами. Некоторые и не сдавали не на ремонт и ни на шторы. А тут и на ремонт сдавали и ремонт делали. Делали чтобы учителя не отрывались на беззащитных детях. Ненавижу 56 школу", - пишет Вероника."Как раньше учились без штор и всей этой мишуры, а главное ведь умнее люди были и много талантов", - поделилась мнением Мария. Напомним, родители одной из школ заявили, что не успел начаться учебный, с них уже требуют деньги на ремонт."Только начался учебный год, а уже начинают выпрашивать деньги с родителей на улучшение школы. А деньги выделяет им государство. Уважаемый президент республики. Обратите внимание!!!", - писал ранее родитель, пожелавший остаться анонимом.Фото: "Номер один"

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