В Бурятии за сутки выявлено 87 новых заражений COVID-19

Всего выздоровели от коронавируса за это время 107 человек



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 58 237. Это на 87 случаев больше, чем было во вторник. Из них 49% (28 235) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 822 человека, трое - за последние сутки (все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 75 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 4 318 человек.



В стационарах получают 424 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 345. В отделениях реанимации находится 51 пациент (из них старше 65 лет –30), на ИВЛ –23 пациента (из них старше 65 – 15), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 078 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 49 784 (+107) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 539 коек: занято – 424, свободно – 115 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,6%.



За сутки проведено исследований от 2 227 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 509 193 исследований.



Завершили вакцинацию 287 445 человек. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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