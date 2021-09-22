Иван Ургант пошутил над женщиной, проголосовавшей на выборах сразу после родов

В программе "Вечерний Ургант" ведущий подвел итоги выборов



В программе "Вечерний Ургант" ведущий в шутливой форме подводил итоги выборов в России. Не обошел стороной он жительницу Бурятии, которая проголосовала на выборах депутатов Госдумы через 35 минут после родов.



"Она отдала свой голос через 35 минут после того, как родила ребенка. В 16.45 родила, в 17.20 отдала свой голос. Женщина попросила привезти выездную урну для голосования в роддом. Вот что ее волнует? Это правильно. Дети детьми", - сказал Иван Ургант.



"Дети еще будут", - поддержал его соведущий Дмитрий Хрусталев.



"У нас есть фотография, когда ей в первый раз дали урну", - сказал Иван Ургант.















Фото: из соцсетей

В программе "Вечерний Ургант" ведущий в шутливой форме подводил итоги выборов в России. Не обошел стороной он жительницу Бурятии, которая проголосовала на выборах депутатов Госдумы через 35 минут после родов."Она отдала свой голос через 35 минут после того, как родила ребенка. В 16.45 родила, в 17.20 отдала свой голос. Женщина попросила привезти выездную урну для голосования в роддом. Вот что ее волнует? Это правильно. Дети детьми", - сказал Иван Ургант."Дети еще будут", - поддержал его соведущий Дмитрий Хрусталев."У нас есть фотография, когда ей в первый раз дали урну", - сказал Иван Ургант. Напомним , голосование состоялось буквально в родильном зале. Медики и представители избирательной комиссии поздравили землячку с рождением ребенка, заодно поблагодарив ее за ответственное отношение к гражданскому долгу.Фото: из соцсетей

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