В Бурятии отмечают 400-летие протопопа Аввакума

В республике открывается этнофорум «Всестарообрядческий съезд»







В Бурятии сегодня начинают отмечать 400-летие протопопа Аввакума - открывается этнофорум «Всестарообрядческий съезд» и пятый международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!», сообщили в минкультуре республики.



«Еще в прошлом году, когда протопопу Аввакуму исполнилось 400 лет, в России должны были пройти юбилейные мероприятия. В их план, утвержденный минкультом России, были включены и наши мероприятия в Бурятиии. Но в прошлом году из-за ситуации с ковидом все перенесли на 2021 год», - пояснила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Встреча старообрядцев мира в Бурятии стала уже традиционной и проходит в третий раз. Одним из мероприятий станет этнофорум «Всестарообрядческий съезд», который пройдет с 22 по 25 сентября.



В Бурятию съедутся представители общественно-культурных старообрядческих организаций, общин древлеправославной церкви, ученые из Нижнего Новгорода, Самары, Красноярска, Иркутска, Саянска, Москвы. Делегаты этнофорума обсудят актуальные вопросы по сохранению и популяризации культуры старообрядцев, поделятся своим опытом. Цель – укрепление межрегионального и международного сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности старообрядцев.



В программе этнофорума проведение круглого стола, диалоговых площадок. Они пройдут как в Улан-Удэ, так и в районах: Мухоршибирском, Тарбагатайском и Кабанском.

Программа этнофорума:



22 сентября состоится первая диалоговая площадка «Практика внедрения учебно-методического комплекса по приобщению детей к семейской культуре». Общество культуры семейских Бурятии под руководством Сергея Петрова на базе детского сада № 64 «Колокольчик» (Улан-Удэ) проведет обучающую программу для малышей по изучению народных обычаев и традиций, языка и быта семейских - старообрядцев Забайкалья. Участники проекта расскажут о своем опыте.



23 сентября утром участники форума выедут в Мухоршибирский район. В Шаралдае, на родине Исая Калашникова, состоится диалоговая площадка «Вклад старообрядцев в мировую литературу: протопоп Аввакум, Исай Калашников, Илья Чернев и другие писатели». В Тарбагатайском районе, знаменитом туристическими программами «В гостях у семейских», состоится диалоговая площадка «Перспективы развития туризма».



24 сентября в Этнографическом музее народов Забайкалья делегатам форума покажут объект историко-культурного наследия – старообрядческий комплекс, в котором сейчас ведутся ремонтно-реставрационные работы, выставку мастеров народных художественных промыслов и декоративно- рикладного искусства, познакомят гостей с бурятской культурой.

Также участники встретятся на диалоговой площадке «Сохранение материального культурного наследия старообрядцев Забайкалья». Во второй половине дня в здании правительства Бурятии пройдет круглый стол «Старообрядчество в XXI в.: формирование механизмов сохранения и развития традиционной духовной и материальной культуры».



25 сентября состоится памятное мероприятие на месте начала пути Аввакума в Забайкалье - у памятного креста в Кабанском районе.



Участники этнофорума посетят Национальную библиотеку, где хранятся редкие фолианты - старообрядческие церковные книги, древлеправославные соборы, музеи-усадьбы, познавательные маршруты.



В эти же дни также пройдет V Международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!», посвященный памяти Веры Долженко, заслуженного работника культуры Бурятии, лауреата государственной премии Бурятии.



Фестиваль покажет премьеры музыкальных клипов, фильм-концерт, документальный фильм о семейском костюме. Трансляции фильмов, мастер-классов, фильмов-реконструкций обрядов начались с 19 сентября на телеканалах: «Ариг ус», «АТВ», «Мир-Бурятия». Все видеоматериалы будут опубликованы на ютуб-канале «РЦНТ Бурятия».



Протопоп Аввакум - крупнейший деятель старообрядчества, в одной из ссылок он пять лет провел на территории современной Бурятии. В Бурятию первые старообрядцы прибыли более 250 лет назад. В настоящий момент многие выходцы из старообрядцев успешно трудятся на ниве науки, культуры, искусства, промышленности и экономики, в органах государственной власти и местного самоуправления. Традиционная народная культура семейских-старообрядцев Бурятии признана ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. Бурятия - один из центров древлеправославия современной России. В Улан-Удэ стоит кафедральный собор Сибирской древлеправославной епархии.



Фото: egov-buryatia.ru/horinsk

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