В Бурятии сельчанам объяснили, почему спортзал в Сотниково оказался платным

Жители возмутились тем, что должны оплачивать спортивные секции



В популярном бурятском паблике жительница Сотниково подняла вопрос о доступности посещения нового спортивного зала.



"У нас в Сотниково построили спортивный зал, я была очень рада что дети будут ходить на секции рядом с домом. Все секции платные, но почему даже борьба то, национальный вид спорта стал платным? Почему у нас спорт становится не доступным для детей?", - спросила женщина, ведь ранее чиновниками было объявлено, что спорт в Бурятии должен быть доступным, а борьба - это национальный вид спорта.



В ответ женщине начали объяснять, что в нашей республики мало где можно позаниматься бесплатно.



"Во всех буржуйских странах детские тренировки бесплатные, у нас наверное хотят отбить этот центр, ну и тренерам оплата", - пишет Александр.



"В крупных развитых городах России большинство секций, кружков бесплатны. В загнивающем западе в основной массе все бесплатно. У нас в республике на бумаге тоже почти все бесплатно. А на деле за все приходится платить, видимо наши чинушы так зарабатывают на наших детях себе деньги", - добавил пользователь Александр.



"Потому что в основном секции ведут приходящие тренеры, не имеющие к школе никакого отношения. Вот собственно им все и платят. А если такой тренер имеет свой собственный магазинчик по спортивной экипировке, то и дополнительно приторговывает. Однако, есть и другой пример, например в Нижнем Саянтуе, человек построил спортивный зал на свои средства (один или с друзьями, бывшие спортсмены) и дети ходят туда заниматься бесплатно. Часто, проезжая мимо, вижу как бегают вечером разминаются перед основной тренировкой. Как то так!", - пояснил Егор.



Другие пользователи уверены, что плата за секции - это абсолютно нормальная практика.



"А с чего он должен быть бесплатным? Секции это такая же услуга, которая должна быть оплачена. А когда бесплатно это значит за вас оплатил кто то другой, обычно бюджетные деньги", - написал Арсалан.



Напомним, строительство спортивной юрты осуществлялось на условиях государственно-частного партнерства. Инвестором выступила компания ООО «ТрансУголь». Общая сумма строительства составила 36,5 млн рублей.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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