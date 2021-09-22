В Улан-Удэ на три месяца закрыли ночной клуб «69»

Заведение грубо нарушило антиковидные требования





В Улан-Удэ по решению суда на 90 суток приостановлена работа ночного клуба «69» (ООО «Ассоль»). Ранее в ходе проверки там выявили грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу распространения коронавирусной инфекции. Так, в заведении не проводилось обеззараживание воздуха, отсутствовала разметка о соблюдении социальной дистанции, персонал не использовал маски, не соблюдалась социальная дистанция, в уборной комнате умывальники не были оборудованы антисептиками для обработки рук.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, «Ассоль» пыталась обжаловать решение райсуда в Верховном суде, однако безрезультатно.«По результатам рассмотрения материалов дела жалоба компании оставлена без удовлетворения, а постановление Октябрьского райсуда - без изменения», - сообщили в ведомстве.Фото: pixabay.com