В Бурятии пандемия убила туризм

Бурятстат обнародовал печальные итоги работы отрасли в 2020 году



Ограничительные меры на туристскую и гостиничную деятельность, введенные из-за пандемии коронавируса, стали серьезным вызовом для организованного туризма Бурятии, сообщил Бурятстат.

В 2020 году количество действовавших турфирм в республике сократилось по сравнению с 2019 годом на 14,8 % и составило 46 турфирм. Число турпакетов, реализованных турфирмами Бурятии, составило 4211 – сокращение на 78,1 % по сравнению с 2019 годом. Стоимость проданных турпакетов составила 195,8 млн рублей, что на 62,5 % меньше, чем в 2019 году.



В 2020 году услугами турфирм республики воспользовались 10,2 тыс человек, что на 68,2 % меньше, чем в предыдущем году. Закрытые границы в период пандемии вынуждали туристов отказываться от зарубежных туров. Так, количество россиян, выезжавших через турфирмы Бурятии за пределы страны, в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось в 4,5 раза и составило 2057 человек, а число иностранных туристов, въехавших в Россию, снизилось в 35,6 раза и составило 440 человек.



Снижение выездного организованного турпотока наблюдалось по всем наиболее популярным направлениям, в которые входили страны Восточной и Юго-Восточной Азии.

Так, в 2020 году россиян, выехавших в Китай, сократилось в 66,4 раза, во Вьетнам – в 4,2 раза, в Таиланд – в 3,3 раза.



Кроме того, в 2,4 раза снизилось число российских туристов, выезжавших через турфирмы Бурятии в Турцию. В 2020 году россияне хотя и в значительно меньшем количестве, но продолжали выезжать в Объединенные Арабские Эмираты, Испанию, Индию, Францию, на Кубу и другие страны мира. При этом, несмотря на существенное сужение географии стран, куда выезжали российские туристы, помимо перечисленных локаций, в 2020 году были отмечены новые зарубежные направления для российских туристов – Мальдивы и Танзания.



Аналогичная ситуация наблюдалась и во въездном организованном туризме Бурятии. Так, в 2020 году число туристов из Китая, которые традиционно составляли основной контингент зарубежных гостей региона, снизилось в 156,5 раза, из Германии – в 27,1 раза, Монголии – в 140,8 раза.



В итоге география въездного туризма сложилась следующим образом: основная часть иностранных граждан, обслуженных турфирмами республики, прибыла из Германии (34,8 %), туристы из Франции составляли 18,9 %, Таиланда – 11,1 %, Китая – 8,2 %, Малайзии – 7,3 % и граждане других стран. Таким образом, в 2020 году по сравнению с 2019 годом отмечалось значительное снижение международного туристического обмена, организованного турфирмами республики.



Вместе с тем, пандемия коронавируса дала шанс для развития внутреннего организованного туризма. Его доля в 2020 году в Бурятии выросла до 75,5 % против 22,6 % в 2019 году. Количество российских туристов, путешествовавших по территории России, при этом увеличилось на 6,1 % по сравнению с предыдущим годом и составило 7 714 человек, из которых основная часть (91,5 %) предпочитала путешествовать, не выезжая за пределы своего региона.



Фото: pixabay.com







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