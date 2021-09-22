В Улан-Удэ все жилые дома подключены к теплу

Об этом сообщили в мэрии города





О подготовке и вхождению жилого фонда в отопительный сезон в столице Бурятии рассказал сегодня на планерном совещании у мэра Улан-Удэ председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

– Всего по городу принято в ходе подготовки с районными администрациями 2175 многоквартирных домов, что составляет 100 процентов от общего жилищного фонда. 6 сентября начат отопительный сезон. Жилые дома подключены к теплоснабжению в течение 10 календарных дней. 15 сентября был подключен последний многоквартирный дом, – отметил он.На сегодняшний день по собственному желанию к теплу не подключены два дома. Их управляющие компании направили официальное письмо в администрацию Улан-Удэ, сообщив об этом.Комитет городского хозяйства ежедневно проводит штабы с районными администрациями, где решаются оперативные вопросы по прохождению отопительного сезона. Ситуация держится на контроле.– Работы по перекладке 11 км тепловых сетей полностью завершены, четыре котла после капремонта приняты в полном объеме. Мы от ТГК-14 получили график по восстановлению благоустройства после ремонта. До 30 сентября они обязуются закончить работы, – сообщил Сергей Гашев.Продолжаются работы по получению паспортов готовности всех объектов ТГК-14.– Наша задача до 20 октября получить паспорт готовности в целом на муниципальный округ, – подчеркнул он.Фото: мэрия Улан-Удэ