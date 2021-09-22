В Улан-Удэ на «Водоканале» меняют устаревшую спецтехнику

Всего в автопарке предприятия работает более 80 машин



"Водоканал" начал замену спецтехники. Всего в автопарке предприятия работает более 80 единиц – экскаваторы, аварийные будки, автоцистерны, каналопромывочные машины, самосвалы. Они обеспечивают бесперебойную работу городского «Водоканала» и оперативное реагирование ремонтных бригад на аварийные ситуации, сообщает МУП «Водоканал».



За последние два года, для работы мобильных групп водоснабжения и водоотведения, предприятием было приобретено девять единиц тяжелой и легковой спецтехники. На эти цели муниципальный «Водоканал» израсходовал около 25 млн рублей.



До конца этого года, городским «Водоканалом» будет приобретено еще две аварийные будки «ГАЗОН НЕКСТ» для ремонтных бригад, а также один «УАЗ» для работы оперативной мобильной группы, общей стоимостью более 10 млн рублей.



При этом, износ спецтранспорта предприятия приближается к отметке в 70%. До сих пор в эксплуатации «Водоканала» находятся автомобили, срок службы которых составляет уже свыше 20 лет.



– Конечно, вся техника, несмотря на свой значительный возраст, полностью справляется с тем объемом работ, на нее возложенных. Нынешний автопарк требует регулярных дорогостоящих финансовых затрат на ремонт и техническое обслуживание, которые мы полностью обеспечиваем, – сообщил Андрей Сухоруков, и.о директора МУП «Водоканал».



Фото: МУП «Водоканал»



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