Экспедиция Россельхозбанка и АСКДР признала бурятское село Посольское самым красивым в стране

Торжественная инаугурация села состоялась 21 сентября





21 сентября 2021 года состоялась торжественная инаугурация села Посольское, которое получило официальный статус одного из красивейших населённых пунктов Республики Бурятия, России и мира.

Мероприятие состоялось в ходе стартовавшего 17 сентября совместного12-дневного автотура Россельхозбанка и Ассоциации самых красивых деревень и городков России по одному из самых загадочных мест планеты – озеру Байкал и его окрестностям. Задача экспедиции – найти самобытные деревни, инфраструктура которых готова к приёму туристов и постоянному проживанию.Одним из таких мест и стало село Посольское на берегу озера Байкал.Село Посольское, одно из самых старых поселений на Байкале, было основано в 1653 году. Природная уникальность села в том, что оно расположено у основания северной косы Посольского сора (залива), отделяющей залив от Байкала. Протяженность этой песчаной косы - более 7 км. Ширина косы - 10-15 метров, по ней может проехать полноприводный автомобиль практически до самого центра Посольского сора (залива).В селе также находится Посольский Спасо-Преображенский монастырь, один из центральных православных монастырей в Бурятии. Этот монастырь основан в конце XVII века. Его трехсотлетняя история впитала в себя все непростые вехи развития православия на этой земле. Монастырь играл важную роль в христианском миссионерстве среди местного населения.«Принятие села Посольское в число самых красивых – это знаковое, радостное событие. Для Россельхозбанка, как опорного для сельского хозяйства, деревня – это родная среда. Мы очень хорошо понимаем село, ценим его красоту и видим перспективы развития деревни. Сейчас мы делаем особенный акцент на поддержке внутреннего туризма, ведь именно со знакомства с сельскими территориями может появиться желание переехать туда для постоянного проживания. Туризм «по глубинке» помогает создавать рабочие места, приносит дополнительный доход и таким образом способствует благополучию сельских территорий. В помощь туризму по сельским территория мы разработали сервис Своё За городом для размещения и поиска агротуров. Дорогие жители! Желаем вам беречь и приумножать красоту и уникальность вашего села!» - поздравила жителей Посольского руководитель Кабанского офиса Бурятского филиала Россельхозбанка Арюна Зарбактаева.22 сентября экспедиция Россельхозбанка и АСКДР планирует принять в лигу самых красивых деревень бурятский улус Хойто-Гол.Фото: предоставлено Россельхозбанком