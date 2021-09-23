В Бурятии подорожал хлеб

В среднем цена булки хлеба высшего сорта выросла с 26 до 32 рублей





Производители обосновали рост цен подорожанием сырья (муки), упаковки и транспортировки. С января 2021 года мука выросла в цене на 10%, сахар - на 44%, маргарин - на 32%, масло растительное – на 43%, начинки для булочных изделий - на 45%, сообщили в пресс-службе АО «Бурятхлебпром». Растут цены и на сопутствующие товары и услуги: коммунальные платежи - на 5%, ГСМ, упаковку (картон и полимерную пленку) — на 35%.

На себестоимость продукции влияет и дефицит рабочих кадров, сложившийся в отрасли последние несколько лет.Как отмечают хлебопеки, в декабре 2020 года для стабилизации цен на хлеб правительство РФ выделило субсидии хлебопекарным предприятиям в размере двух рублей на один килограмм продукции. Взамен производители обязались не повышать отпускные цены. Также было принято решение о квотировании продажи зерна на экспорт и введении дополнительных таможенных пошлин, чтобы сдерживать цены на муку и зерно.К сожалению, размер господдержки на одну булку хлеба не смог компенсировать всех затрат на производство, а с августа 2021 года субсидирование и вовсе прекратилось, посетовали на предприятии. В целом политика «замораживания» цен себя не оправдывает, потому что нельзя сдерживать рост цен на готовый продукт, когда дорожают все ингредиенты, сообщили производители хлеба. После отмены ограничений возврат к рыночным показателям пойдет еще быстрее. Сегодня дополнительные затраты нашего среднестатистического покупателя в связи с ростом цен на хлебобулочную продукцию составят в среднем 150 рублей в месяц. Может быть, есть смысл государству конкретно помочь определенным категориям населения?По словам производителей, на протяжении последних лет пищевой отрасли в Бурятии активно помогает минсельхоз и минпром. В основном это частичное субсидирование затрат на покупку нового оборудования, лизинг, льготное кредитование. Однако этой поддержки явно недостаточно, чтобы сдержать рост цен.В Бурятии на перспективы дальнейшего повышения хлеба смотрят с тревогой.- Исторически так сложилось, что цена на хлеб - это политический вопрос, еще со времён российских хлебных бунтов, - говорит член Общественной палаты Бурятии Борис Данилов. - Несмотря на то, что в последние десятилетия хлеба на столах жителей республики становилось меньше из-за появления более ценных, с пищевой точки зрения, продуктов, он — важная составляющая в рационе граждан.Кроме того, как отметил общественник, за последние два-три года в связи с ростом инфляции немалая часть жителей республики, что называется, перешла на «хлеб и воду». И потребление мучных изделий в связи с их относительной дешевизной у многих граждан, испытывающих экономические трудности, значительно выросло.Борис Данилов также согласен с тем, что властям необходимо направить усилия не на договоренности с розничными сетями и поставщиками, а прежде всего «повысить покупательскую способность граждан и снизить слишком высокие налоги на хлебозаводы и пекарни».- В эту отрасль необходимо увеличить ассигнования, причем напрямую из бюджета, денег то в казне много, - отмечает он. – Главное, расходовать бюджетные средства не на бессмысленные войны за рубежом, а развернуть их на решение проблем малоимущих и на снижение чрезмерной налоговой нагрузки на бизнес, выпускающий хлеб.Правда, пока все идет так, как идет. Выборы закончились, заигрывать ни перед кем уже не надо. А значит, пора затягивать потуже пояса.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»