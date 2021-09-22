Бывший руководитель регионального управления Россельхознадзора обвиняется в крупной взятке

Он получил от своего зама 400 тыс руб, закрывая глаза на подчиненных, которые получали взятки от лесоэкспортеров



В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



Дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области,



По версии следствия, в январе-феврале 2020 года обвиняемый от своего заместителя получил взятку в размере 400 тысяч рублей за отсутствие контроля за подчиненными сотрудниками, что позволило им систематически получать взятки от субъектов внешнеэкономической деятельности, занимающихся экспортом древесины, за обеспечение беспрепятственной выдачи им фитосанитарных и карантинных сертификатов.



Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: Россельхознадзор



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