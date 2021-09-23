В Закаменском районе Бурятии выпал снег

Первые "сугробы" появились в районе накануне



В Закаменском районе Бурятии выпал первый снег. Фото с места событий опубликовал анонимный пользователь в популярном бурятском паблике.











"Ну ничего, лето прозимовали и осень прозимуем", - пишут пользователи.



Фото: Аноним 03

В Закаменском районе Бурятии выпал первый снег. Фото с места событий опубликовал анонимный пользователь в популярном бурятском паблике."Ну ничего, лето прозимовали и осень прозимуем", - пишут пользователи.Фото: Аноним 03

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