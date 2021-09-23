В Бурятии на фронте «ковидном» без перемен

Число новых заражений коронавирусом примерно равно числу выздоровевших больных



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 58 326. Это на 89 случаев больше, чем было в среду. Из них 49% (28 266) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 825 человек, трое - за последние сутки (все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 72 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 3 983 человека.



В стационарах получают лечение 420 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 340. В отделениях реанимации находится 56 пациентов (из них старше 65 лет –34), на ИВЛ –24 пациента (из них старше 65 – 14), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 166 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 49 880 (+96) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 539 коек: занято – 420, свободно – 119 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,9%.



За сутки проведено исследований от 2 647 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 511 990 исследований.



Завершили вакцинацию 288 363 человек. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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