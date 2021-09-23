В Забайкалье разрушили памятник воинам боев на КВЖД и Халхин-голе

По акту вандализма ведется доследственная проверка, ее ход взяла под контроль прокуратура







В Забайкалье сегодня началась доследственная проверка по факту повреждения в поселке Даурия Забайкальского района братских могил воинов, погибших во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге и в боях на Халхин-Голе», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальсскому краю.



Иинформация об акте вандализма появилась в региональных СМИ. Следователи уже выехали к месту, где проведут его осмотр. Будут установлены и опрошены свидетели и очевидцы, а также проведены другие необходимые процессуальные и иные мероприятия.По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Ход и результаты проверки находятся на контроле руководства регионального Следственного управления СКР.



Прокуратура Забайкальского края также взяла на контроль ведущуюся проверку, отметили в надзорном органе. По поручению прокурора Забайкальского края Максима Ершова ведомство проконтролирует ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, а также оценит законность и обоснованность итогового решения по ней.



В соответствии со статьей 243.4 УК РФ уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России, может повлечь максимальное наказание в виде лишения свободы на три года, а в случае совершения преступления группой лиц или в иных квалифицированных случаях – до пяти лет.



Фото: pixabay.com



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