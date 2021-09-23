В Поселье отремонтировали дорогу по нацпроекту

На участке дорожники отфрезеровали старое дорожное полотно и покрыли его свежим асфальтобетоном в два слоя



На Левом берегу Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновили дорогу по улице Магистральной в мкрн Поселье. На участке протяженностью 1,5 км дорожники отфрезеровали старое дорожное полотно и покрыли его свежим асфальтобетоном в два слоя. Также были установлены бортовые камни, построены новые тротуары. Также заасфальтированы остановочные карманы, которых раньше не было, организованы съезды и примыкания, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Дорогу ремонтировали без учета административного деления территории - 2/3 дороги административно располагается в Иволгинском районе. Тем не менее, работа велась силами городских подрядчиков в рамках Улан-Удэнской агломерации – ремонт проводила подрядная организация «Доринвест».



- В целом, подрядчик с прошлого года сделал правильные выводы – замечаний, которые мы тогда предъявляли, сейчас, в этот строительный сезон, не обнаружили. Ремонт этой дороги – не рядовое событие для жителей микрорайона – сейчас здесь отличное полотно, появились остановочные карманы, все это будет работать на безопасность дорожного движения и комфорт жителей, - рассказал депутат Улан-Удэнского городского Совета Сергей Бурдиков.



На участке уже нанесена разметка и установлены предупреждающие знаки. Всего на ремонт дороги было выделено около 32,5 млн рублей.



В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городе ремонтируют 30 участков дорог протяженностью 33 км. На строительство всех объектов выделена сумма в размере 700 млн рублей.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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