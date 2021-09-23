В пригороде Улан-Удэ ДНТ топит грунтовыми водами

Вода вплотную подходит к домам



В ДНТ "Ургаса" Иволгинского района грунтовые воды вышли на поверхность и топят участки. Вода вплотную подошла к домам.



"В ДНТ Ургаса топит участки грунтовыми водами и вплотную подходит вода к домам. Никаких действий нет от администрации, от управляющего ДНТ. Что делать? Куда обращаться?", - задает вопрос местная жительница.









В комментариях к посту пользователи только сочувствуют жителям.



"С грунтовыми водами никто вам не поможет, пока сами не произведёте отсыпку участка", - комментирует Константин.



"Откачивать ,себе дороже, еще больше воды прибудет....спасибо чиновникам, которые раздавали разрешение на строительство", - пишет Светлана.



"Нанимать всем днт экскаватор рыть канаву что б вода утекла . Это ж ваши земли , собственность . Пока самим не шевелиться никто не поможет . В нашем днт после дождей дорогу сами жители делают нанимают грейдер", - рассказала Мария.







Фото: Аноним 03

В ДНТ "Ургаса" Иволгинского района грунтовые воды вышли на поверхность и топят участки. Вода вплотную подошла к домам."В ДНТ Ургаса топит участки грунтовыми водами и вплотную подходит вода к домам. Никаких действий нет от администрации, от управляющего ДНТ. Что делать? Куда обращаться?", - задает вопрос местная жительница.В комментариях к посту пользователи только сочувствуют жителям."С грунтовыми водами никто вам не поможет, пока сами не произведёте отсыпку участка", - комментирует Константин."Откачивать ,себе дороже, еще больше воды прибудет....спасибо чиновникам, которые раздавали разрешение на строительство", - пишет Светлана."Нанимать всем днт экскаватор рыть канаву что б вода утекла . Это ж ваши земли , собственность . Пока самим не шевелиться никто не поможет . В нашем днт после дождей дорогу сами жители делают нанимают грейдер", - рассказала Мария. Напомним , ранее в Геологическом институте Сибирского отделения РАН поясняли: «Откачка грунтовых вод ухудшит ситуацию, увеличится приток в те же подвалы, то есть вы будете качать, и будет эффект, как вот скважины прокачивают: чем больше вы качаете, тем больше воды становится. По сути, такие меры не только не помогут, они еще больше воды принесут. Откачка грунтовых вод - сизифов труд».Фото: Аноним 03

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