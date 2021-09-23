Игорь Шутенков наградил лауреатов премии мэра Улан-Удэ «Молодые таланты»

Победителями стали молодые специалисты, волонтеры, студенты и школьники, проявившие себя в различных сферах деятельности



Игорь Шутенков вручил награды лауреатам премии мэра г. Улан-Удэ «Молодые таланты». Победителями ежегодного конкурса среди молодежи стали молодые специалисты, волонтеры, студенты и школьники, проявившие себя в различных сферах деятельности и внесших вклад в развитие города. В этом году церемония прошла в юбилейный, 20-й раз, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



- В год 355-летия Улан-Удэ мы чествуем нашу талантливую молодежь, тех людей, кто со своей энергией, жизненной позицией, своим хоть еще и небольшим, но уже жизненным опытом может принимать решения, иногда нестандартные, но такие, которые приводят к результатам. Сегодняшняя молодежь – креативная, интересная, яркая и незажатая. Идеи нашей молодежи стоит поддерживать, - отметил Игорь Шутенков.



В этом году на конкурс поступило 45 заявок. В результате комиссия определила 15 победителей в трех номинациях: за высокие достижения в области молодежной политики, в социально значимой и общественной деятельности и в профессиональной деятельности.



Впервые в истории премии ее лауреатами стали молодые люди, связавшие свою судьбу узами брака. Это семья Жалсана и Виктории Дондоковых. Жалсан успешно совмещает трудовую деятельность и общественную работу: волонтер добровольческого центра Республики Бурятия, член Молодежной палаты при городском Совете депутатов города Улан-Удэ, заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии Республики Бурятия. Его супруга Виктория является руководителем штаба педагогических отрядов Республики Бурятия, успешно организует работу по временной занятости молодежи в летний период.



- Мы участвуем во многих мероприятиях города, республики и страны. Сами проводим ряд мероприятий по разным направлениям, и для нас эта премия является поддержкой, мотивацией для создания своих проектов, - отметила в ответном слове Виктория Дондокова.



Каждому победителю мэр Улан-Удэ вручил диплом и премии в размере 30 тысяч рублей.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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