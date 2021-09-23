В Бурятии друга Баира Жамбалова привлекут за лжесвидетельство

Суд посчитал, что показания Августа Пилосяна не соответствуют действительности



Напомним, 22 сентября Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Прибайкальского райсуда по уголовному делу в отношении бывшего вице-спикера Хурала Баира Жамбалова. По итогам их рассмотрения решение райсуда – 6 лет и 1 месяц колонии-поселения - оставлено без изменений, а жалобы сторон – без удовлетворения.



Вступивший в силу приговор, автоматически означает, что именно Баир Жамбалов совершил наезд на Галину Бурчевскую, а показания его друга – Галуста Пилосяна – являются недостоверными. Ведь с самого начала бизнесмен-строитель Галуст Пилосян взял вину за смертельное ДТП возле села Батурино на себя. Он уверял и суд, и следствие в том, что за рулем «Тойота Ленд Крузер Прадо» был именно он, а не Баир Жамбалов.



- При поступлении документов из суда, будет решен вопрос об уголовной ответственности свидетеля (или свидетелей), показания которых судом были признаны как несоответствующие действительности, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Бурятии.



Августу Пилосяну грозит 307 статья УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля).



Напомним, в мае Прибайкальский райсуд признал г-на Жамбалова виновным по статьям «Нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности». Экс-вице-спикера приговорили к 6 годам 1 месяцу колонии-поселения. Приговор обжаловали все участники громкого процесса. Отец погибшей девушки Максим Бурчевский посчитал его слишком мягким. По его словам, его семью устроило бы 8 лет колонии общего режима. К потерпевшей стороне присоединилась прокуратура. Также апелляционную жалобу на решение райсуда подала и защита Баира Жамбалова.



Как уже сообщал «Номер один», бывший вице-спикер Хурала Бурятии не считает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. ДТП произошло вечером 5 января 2020 года в районе села Батурино. По версии следствия, что за рулём джипа «Тойота Ленд Крузер» на котором была насмерть сбита переходившая дорогу 17-летняя Галина Бурчевская, был именно Баир Жамбалов. Отметим, вскоре после вынесения приговора судья Прибайкальского районного суда Олег Абидуев внезапно вышел в отставку.



Фото "Номер один".





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