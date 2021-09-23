В Бурятии направлено еще свыше 14 млн рублей помощи, пострадавшим от паводка

Дополнительно свыше 14 млн рублей выделено жителям Кяхтинского и Тарбагатайского районов



В Бурятии продолжается выделение денежных компенсаций и помощи в натуральной форме пострадавшим от паводков. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сегодня рассмотрела очередные заявки районов. Принято решение о направлении дополнительно свыше 14 млн рублей жителям Кяхтинского и Тарбагатайского районов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Для оказания единовременной материальной и финансовой помощи жителям Кяхтинского района по частичной и полной утрате имущества Ппавительство Бурятии направило 13,8 млн рублей. В том числе:



- 4 040 000 рублей на оказание единовременной материальной помощи 404 жителям из расчета 10 000 рублей на человека;

- 3 400 000 рублей на оказание финансовой помощи 34 жителям района из расчета 100 000 рублей на человека в связи с полной утратой имущества;

- 5 900 000 рублей на оказание финансовой помощи 118 жителям из расчета 50 000 рублей на человека в связи с частичной утратой имущества.



Жителям района, полностью утратившим урожай овощей вследствие гибели от паводка, окажут помощь в натуральной форме на общую сумму 1, 028 млн рублей. «Борщевые наборы» формируют из следующих нормативов: на одного человека нормы питания по картофелю и овощам на год составляют 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свеклы.



Такую же помощь получат жители Тарбагатайского района, где вследствие выхода грунтовых вод произошла гибель урожая картофеля и овощей на приусадебных участках, на территории сельского поселения «Саянтуйское». Девяти жителям направят «борщевые наборы».



«Комиссия продолжает работу. Ранее решением комиссии помощь в виде выплат получили 2660 человек на сумму 53,8 млн рублей. «Борщевые» наборы получили 905 человек на сумму 3,6 млн рублей», - рассказал зампред правительства Бурятии Петр Мордовской.



Фото: egov-buryatia.ru



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