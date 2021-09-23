В Бурятии никак не могут достроить злополучную школу

Объект, который должны были сдать два года назад, готов лишь наполовину





Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников в очередной раз выехал на строительство школы в селе Клюевка, с возведением которой вновь возникли проблемы. Чиновник уже не в первый раз обратил внимание на ненадлежащее выполнение работ подрядной организации. Он отметил, что наступают отрицательные температуры, а теплый контур здания открыт, не закрыта кровля, не проведены планировочные работы. Готовность здания на сегодня составляет всего около 50%. Один из главных вопросов – благоустройство пришкольной территории.

- Я каждую неделю выезжаю на объект и вижу, что там происходит, а точнее – ничего. У вас уже должно быть готовое техническое решение, что делать с площадкой. Площадка сегодня обводнена. Этим еще с июля необходимо было заняться, когда шли дожди. Я ведь говорил: определяйтесь, как устроить водоотвод или, может, поставить насосную станцию и откачивать воду. Никто никаких решений не принял. В прошлый раз я пригласил банки для решения финансовых проблем, а подрядная организация не пришла на встречу. Предлагаю поменять подрядчика и достроить с другим. Это одно из предложений, – обратился Евгений Луковников к руководству Управления капстроительства правительства Бурятии.





В итоге встречи Евгений Луковников поручил подрядчику в кратчайшие сроки найти финансирование, тогда и будет принято окончательное решение. Управлению капитального строительства поручено сделать выборку всех невыполненных работ.



