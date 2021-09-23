В Бурятии никак не могут достроить злополучную школу

Объект, который должны были сдать два года назад, готов лишь наполовину
Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников в очередной раз выехал на строительство школы в селе Клюевка, с возведением которой вновь возникли проблемы. Чиновник уже не в первый раз обратил внимание на ненадлежащее выполнение работ подрядной организации. Он отметил, что наступают отрицательные температуры, а теплый контур здания открыт, не закрыта кровля, не проведены планировочные работы. Готовность здания на сегодня составляет всего около 50%. Один из главных вопросов – благоустройство пришкольной территории.
- Я каждую неделю выезжаю на объект и вижу, что там происходит, а точнее – ничего. У вас уже должно быть готовое техническое решение, что делать с площадкой. Площадка сегодня обводнена. Этим еще с июля необходимо было заняться, когда шли дожди. Я ведь говорил: определяйтесь, как устроить водоотвод или, может, поставить насосную станцию и откачивать воду. Никто никаких решений не принял. В прошлый раз я пригласил банки для решения финансовых проблем, а подрядная организация не пришла на встречу. Предлагаю поменять подрядчика и достроить с другим. Это одно из предложений, – обратился Евгений Луковников к руководству Управления капстроительства правительства Бурятии.
Начальник Управления капстроительства Анатолий Урбанов, который сейчас проходит обвиняемым по делу о халатности, высказал предложение выставлять на торги различные виды работ.
- Например, связь и сигнализация – это 1 млн рублей, пожарная сигнализация – 549 тыс рублей, электроосвещение – 2 млн рублей, все электрооборудование – 7 млн рублей, оставшееся благоустройство – ограждения, подпорные стенки, контейнерная площадка, цоколь – на 12 млн рублей. Эти работы даже не начаты, - сказал Анатолий Урбанов.
В итоге встречи Евгений Луковников поручил подрядчику в кратчайшие сроки найти финансирование, тогда и будет принято окончательное решение. Управлению капитального строительства поручено сделать выборку всех невыполненных работ.
Напомним, эпопея со школой в Клюевке длится с 2019 года. Сначала аукцион на строительство школы несколько раз не состоялся - не было подано ни одной заявки. Наконец, в августе, когда проходили очередные объявленные УКСом торги, появился единственный желающий: ООО «Джи Ди Кей инновационные технологии» из Улан-Удэ. Компанию признали победителем и заключили с ней контракт на 156 млн рублей. Согласно контракту, школу должны были построить до конца 2019 года, то есть за четыре месяца.
В ноябре того же года в УКСе констатировали – график выполнения работ сорван. Из 156 миллионов рублей подрядчик успел освоить только 3,5 миллиона. Договор с ним расторгли и объявили новые торги. На них единственным участником стало ООО «Юнит-1» из Московской области. Однако заключить контракт с компанией не получилось – из-за выявленных нарушений УФАС Бурятии выдал предписание об аннулировании этих торгов.
В 2020 году Управление капстроительства не оставляло попыток достроить злополучную школу. В апреле объявляются очередные торги, победителем которых снова становится ООО «Джи Ди Кей инновационные технологии». Срок сдачи объекта теперь сдвинут на конец января 2021 года. Однако компания вновь не справилась, и контракт с ней расторгли.
После проведения новых торгов к строительству приступила компания «Особняк Строй». Срок завершения работ был продлен до конца августа 2021 года, но и новый подрядчик не справился в срок.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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