В центре Улан-Удэ высадили 300 саженцев акации жёлтой и 200 клёнов

Для посадки использовали плодородный грунт с улучшенным составом, со всеми питательными элементами



В Советском районе стартовали осенние посадки. По ул. Борсоева сотрудники МБУ «Городское лесничество» высадили 300 акаций, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



– Высаживаем ее между прогалами в живой изгороди, которая защищает от выхлопных газов, пыли и шума. В будущем будем за ней ухаживать, поливать, подстригать, – отметил Андрей Башинчеев, начальник участка озеленения Советского района г. Улан-Удэ.



Для посадки саженцев используется плодородный грунт с улучшенным составом, со всеми питательными элементами. Это дает большую приживаемость, рост, здоровье саженцев.



Просим горожан более бережно относиться к высаженным на улице саженцам.



– Они еще такие хрупкие. Их вытаптывают, также часто повреждают для открытия своих вывесок, проходов к своим объектам, к магазинам, в кафе, – подчеркнула и. о. директора МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.



К 2024 году обеспеченность населения зелёными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв. м на человека. В настоящее время показатель составляет свыше 5 кв. м на одного улан-удэнца.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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