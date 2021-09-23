В Бурятии продано более 3 тысяч билетов по программе «Пушкинская карта»

В 2022 году номинал карты составит 5 тысяч рублей, в республику поступит 500 млн рублей на финансирование программы



В Бурятии на сегодняшний день уже продано 3042 билета на сумму более 1,6 млн рублей по программе «Пушкинская карта»,сообщила министр культуры республики Соелма Дагаева.



Программа с 1 сентября нынешнего года стартовала в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. Программа адресована молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. В Бурятии к этой возрастной категории относятся около 100 тысяч человек. Исходя из этой численности, согласно программе «Пушкинская карта» в регион поступило около 300 млн рублей с целью обеспечения каждого участника программы картой номиналом 3000 рублей до декабря 2021 года. В 2022 году номинал карты будет составлять 5 тысяч рублей, то есть в 2022 году в Бурятию поступит 500 млн рублей.



«Мы все должны хорошо понимать, что у нас появился новый источник финансирования, новая беспрецедентная форма поддержки и молодежи, и учреждений культуры, что должно повлиять на посещаемость наших учреждений культуры и на повышение уровня платных услуг», - подчеркнула Соелма Дагаева.



К программе подключены и уже работают шесть республиканских театрально-концертных организации, три музея и одна некоммерческая организация: Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева; Государственный бурятский академический театр драмы им. Х.Намсараева; Бурятский государственный академический театр оперы и балета; Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал»; театр кукол «Ульгэр»; Бурятская государственная филармония; Национальный музей Бурятии; Этнографический музей народов Забайкалья; Кяхтинский краеведческий музей им.академика В.А.Обручева; АНО «Центр развития культуры и искусства и современного искусства».



Совсем скоро к программе планируют подключиться муниципальные и частные организации. Это муниципальные театры «Забава», Молодежный художественный театр, частный театр кукол «Аянша», ООО «Городские афиши»), сообщили в пресс-службе минкультуры .



Кроме этого, министерство культуры Бурятии разрабатывает гастрольную карту учаастников программы «Пушкинская карта» по выездам в муниципальные образования, чтобы молодежь отдаленных сельской глубинки также смогла посетить спектакли и концерты на местах.



«Наша задача в соответствии с поручением президента России активно включиться в реализацию программы «Пушкинская карта» и максимально вовлечь в культурную программу нашу молодежь», - подчеркнула Соелма Дагаева.



Фото: egov-buryatia.ru/minkult



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