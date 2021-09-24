Житель Бурятии «сбагрил» разваливающиеся сараи государству и избежал наказания

Суд решил, что бизнесмен, обманувший власти и сирот, может идти домой





Госпрограмма, по которой детям-сиротам выделяется бесплатное жилье, продолжает обрастать скандалами и уголовными делами. На этот раз на скамье подсудимых оказался предприимчивый гражданин, придумавший «гениальную» схему наживы. Горе-строитель возвел в Кабанском районе здания, буквально разошедшиеся по швам, и умудрился продать их государству, чтобы оно уже передало их нуждающимся. Государство, видимо, не присматривалось к тому, что покупает. Как итог – уголовное дело, которое, правда, закончилось ничем.







О том, что в Бурятии действует замечательная программа по обеспечению сирот бесплатным жильем, господин Забавин (фамилия изменена) узнал в 2016 году. Проснувшийся дух авантюризма толкнул гражданина на скользкую дорожку. Ведь что может быть проще, чем заработать на торгах, когда государство само дает тебе деньги в руки.Но Забавин, ко всему прочему, был еще и хитрецом. Поэтому сам на амбразуру не полез, решив использовать в качестве юридического щита своего знакомого Овсова (фамилия изменена). Забавин зарегистрировал на него ИП с основным видом деятельности «строительство жилых и нежилых зданий». А после оформил доверенность на себя, позволявшую ему творить бесчинства от имени Овсова.Решение суда, появившееся позже, гласит, что Овсов понятия не имел, что задумал Забавин, но подчинился его воле, став юридической марионеткой. Сам же «герой», задумав обогатиться на сиротском жилье, не обладал вообще никакими знаниями и опытом в области строительства. Что не остановило его от дальнейших действий.Он не предъявлял к себе и возводимым им зданиям каких-то заоблачных требований. Не было ни проектной документации, ни производственного контроля. Была лишь бригада, собранная Забавиным из своих знакомых, тоже не особо разбирающихся в строительстве домов.Надо отдать ему должное - работа спорилась. На строительство домов ему и его бригаде понадобилось примерно семь месяцев, возведение шло с мая по декабрь 2016 года в селе Кабанск.В судебном решении, уже нами упоминаемом, имеется длинный список того, что с этими домами не так. Трескающиеся и промерзающие стены, отсутствие утеплителя под облицовкой, крошащийся бетон, проседание фундамента, огнеопасные крыши, кривые полы, обрушивающиеся потолки, неработающая вентиляция… Вода со слабым напором, желтоватым оттенком и неприятным запахом. В общем, про построенные здания можно писать в строительных учебниках в разделе «как делать нельзя».Можно было бы подумать, что Забавин, будучи человеком целеустремленным, но неграмотным (по крайней мере в строительной сфере), не понимал, что творит. Но суд пришел к иному выводу: «Он осознавал, что выполняет работы, не отвечающие требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей по строительству жилых домов для государственной программы, и желал этого, то есть действовал умышленно».Ко второй части «гениального» плана Забавин перешел к концу лета 2016. В августе он умудрился заключить госконтракт с минстроем Бурятии, видимо, отдававшим бюджетные деньги всем, кто пришел «в чистом и без перегара». Забавин обязался предоставить министерству 20 жилых помещений на сумму почти 16 млн рублей. В сентябре аппетиты горе-строителя выросли, и с минстроем заключено дополнительное соглашение, по которому количество жилых помещений выросло до 22, а сумма – до 17,5 млн рублей.Свои обязательства Забавин исполнил – до конца 2016 года передал минстрою построенное им жилье. О том, что было дальше, решение суда умалчивает. Строительно-техническая экспертиза, выявившая, что дома непригодны вообще ни для чего, датирована лишь апрелем 2020 года. То есть чиновникам понадобилось три с лишним года, чтобы понять, что их жестоко надули.Экспертиза содержит выводы о том, что недостатки неустранимы, то есть ремонтом дело не исправишь. В то же время находиться в этих домах опасно, и единственное, что можно с ними сделать, это снести.«Таким образом (Забавин. – Прим. ред.) своими умышленными действиями по невыполнению вышеуказанных требований строительных норм, сводов правил и других нормативных актов создал реальную опасность для жизни и здоровья потребителей, поскольку жилые помещения имеют недопустимое техническое состояние, сниженные несущую способность и эксплуатационные характеристики, в результате чего проживание в указанных жилых помещениях создает реальную угрозу жизни путем обрушения зданий, что влечет гибель и травматизацию людей, а также постоянная пониженная температура внутри помещений создает реальную угрозу для здоровья граждан», - согласился с экспертами суд.Забавин, когда его приперли к стенке, не стал отрицать свою вину. Он полностью признался, согласился с обвинением и даже подал ходатайство о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства. Статья, по которой его судили – «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».Адвокат горе-строителя в суде заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, «поскольку ее подзащитный совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, а с момента совершения им данного преступления… прошло более двух лет».Сам подсудимый, видимо, понимая, что оправдательный приговор ему не грозит, согласился с таким вариантом. Не возражал против прекращения и гособвинитель, который учел, что, во-первых, Забавин во всем признался, во-вторых, сроки и правда вышли.Суд не стал сопротивляться, и подсудимого освободили от уголовной ответственности, а его «маленькая шалость» практически осталась безнаказанной.Напомним, это далеко не единственное разбирательство по «сиротским домикам». Прямо сейчас в судах рассматривается еще несколько подобных дел, касающихся некачественного жилья для детей-сирот.Можно лишь гадать, что помешало чиновникам открыть глаза и взглянуть хотя бы вскользь на сараи, впариваемые им «строителями». И почему виновные избегают реального наказания. Хочется верить, что сироты все же получат качественное жилье от государства и мы не увидим новых уголовных дел, заканчивающихся ничем.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: pixabay.com