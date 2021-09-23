Депутаты горсовета Улан-Удэ познакомились с жителем Бурятии, занимающимся поиском пропавших на войне солдат

Баир Цырендашиев устанавливает места захоронения воинов из Бурятии, пропавших без вести в годы войны





В десяти разных деревнях нашей страны на десяти братских могилах Баир Цырендашиев поставил десять мемориальных плит. На плитах нанесены имена 65 земляков, павших на фронте.

Три дня назад он вернулся из Новгородской области и сегодня встретился с депутатами горсовета.Депутаты горсовета узнали о таком великом деле и решили помочь земляку в его благородной миссии, оказав материальную помощь.- Проговорим с коллегами, депутатами, мы решили помочь. Не каждый может позволить съездить и найти своего деда, прадеда в братских могилах. Вы делаете большую и благородную работу, помогая нашим землякам узнать, где захоронены их родственники. Мы рады вам помочь и надеемся, что наш пример будет поддержан, - заявил на встрече Чимит Бальжинимаев.Баир Цырендашиев все свое свободное время и деньги тратит на то, чтобы сохранить память о бойцах из Бурятии, погибших далеко от Родины во время войны, сообщили в пресс-службе горсовета.Фото: горсовет Улан-Удэ