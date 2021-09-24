В Бурятии число новых случаев COVID-19 в сутки вновь более 90

Ежесуточная смертность от коронавируса пока минимальна - два человека



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 58 419. Это на 93 случая больше, чем было в четверг. Из них 48% (28 286) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 827 человек, двое - за последние сутки (один старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 76 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 3 586 человек.



В стационарах получают лечение 433 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 355. В отделениях реанимации находится 58 пациентов (из них старше 65 лет –36), на ИВЛ –23 пациента (из них старше 65 – 14), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходит 1 191 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 49 964 (+84) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 550 коек: занято – 433, свободно – 117 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,7%.



За сутки проведено исследований от 2 346 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 514 506 исследований.



Завершили вакцинацию 289 508 человек. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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