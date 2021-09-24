Одна из самых популярных опер мирового репертуара на сцене Бурятского оперного

Михаил Пирогов и Ольга Жигмитова исполнят главные партии в «Кармен» с не менее «звездными» партнерами



В Бурятском театре оперы и балета 8 октября состоится показ одной из самых популярных опер мирового репертуара «Кармен» со звездным составом исполнителей, сообщили в минкультуры республики. Партию «Кармен» исполнит заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова. Исполнить партию Дона Хозе приглашен солист Красноярского театра оперы и балета, заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов.



«Он неоднократно прославлял Бурятию и театр оперы и балета на всероссийском и международном уровне. Все мы прекрасно помним, как в 2018 году Михаил, будучи солистом нашего театра, завоевал три приза на Международном конкурсе теноров фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При». Его выступление на нашей сцене станет настоящим подарком для любителей оперы», - поделилась министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Партию Микаэлы исполнит Билигма Ринчинова, а партию Эскамильо – Мунхзул Намхай. В спектакле также примут участие заслуженные артисты Бурятии Эдуард Жагбаев, Доржо Шагдуров, Данзан Бальжинимаев, солисты оперы Галсан Ванданов, Чингис Иванов, Наталья Юргина, Елена Мохосова. Дирижировать оркестром будет Георгий Албегов.



Напомним, бурятские зрители впервые услышали «Кармен» в 1949 году в постановке Гомбо Цыдынжапова. История гениальной оперы, не раз ставившейся в Улан-Удэ, знает немало замечательных имен исполнителей заглавных партий. Одни из них – народный артист СССР Дугаржап Дашиев, блиставший много лет в партии Хозе вместе с заслуженной артисткой России, лауреатом Всесоюзного конкурса имени М. Глинки Ольгой Аюровой в партии Кармен.



Билеты можно приобрести на сайте uuopera.ru, в том числе по «Пушкинской карте», и по телефону 21-36-00. Возрастная категория 16+.



Напомним, что в соответствии с действующими ограничениями в Бурятия при входе вместе с билетом нужно предъявить один из следующих документов в любом виде (QR-код или бумажный носитель):



• Сертификат вакцинации от COVID-19

• Отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (сданный не ранее чем за 72 часа до мероприятия)

• Справку о перенесенном COVID-19 за последние полгода

• Справку о медицинском отводе от вакцинации.



Фото: pixabay.com



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