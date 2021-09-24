В Восточном военном округе начались сборы с профессиональными «партизанами»

Резервисты приступили к оформлению документов и подписанию контрактов, они пройдут медобследование



В Восточном военном округе начались плановые военные сборы с гражданами, пребывающими в мобилизационном людском резерве. Их целью является переподготовка граждан по новым военно-учетным специальностям, позволяющим им грамотно эксплуатировать современные образцы военной техники, стоящей на вооружении войск округа, сообщили в его пресс-службе.



В открытии сборов принял участие временно исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Он отметил, что главная задача формирования мобрезерва – это создание возможности в случае необходимости оперативно доукомплектовать Вооруженные Силы мотивированными и подготовленными специалистами.



На начальном этапе сборов в течение двух месяцев будет проводиться отбор среди пребывающих в запасе для формирования необходимого людского резерва. В настоящее время граждане, привлеченные к сборам, приступили к оформлению документов, подписанию контрактов.



Кандидаты пройдут медицинское обследование. С ними проведут беседы военные специалисты, психологи и социологи. Также к работе привлечены представители воинских частей Восточного военного округа. По итогам комплекса мероприятий комиссия вынесет заключение на пригодность кандидатов к прохождению службы в людском резерве. После признания кандидата годным он будет заключать контракт с Министерством обороны РФ о зачислении его в людской резерв.



В дальнейшем с кандидатами будет проведен первый комплекс занятий по доведению основных положений общевоинских уставов ВС РФ. На практических занятиях им предстоит принять участие в работах по обслуживанию военной и специальной техники.



Напомним, запас Вооруженных сил России формируется из мобилизационного людского ресурса и резерва. Под первым понимаются все запасники, годные для призыва. С определенной периодичностью они проходят переподготовку на военных сборах, однако строгих предписаний для такой категории не предусмотрено. Мобилизационный людской резерв – это пребывание в запасе на контрактной основе. Подразумевается, что при увольнении в запас военнослужащий может заключить договор и стать резервистом.



По его условиям, они в мирное время участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть. Особенностью условий контракта является возможность совмещать основную гражданскую работу с военными занятиями и сборами. В периоды сборов государство компенсирует предприятию, где работает резервист, размер его среднего заработка. Главная задача создания мобрезерва – это возможность оперативного доукомплектования ВС РФ мотивированными и подготовленными специалистами. Сейчас приоритет отдается комплектованию резервистами целых подразделений, что позволяет при объявлении мобилизации получить слаженные и боеготовые воинские части уже к исходу первых суток. Положение о порядке пребывания граждан России в мобилизационном людском резерве» утверждено правительством РФ 3 сентября 2015 года. Документ регламентирует основные вопросы, связанные с пребыванием граждан в мобилизационном резерве.



Фото: function.mil.ru



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