В Бурятии ожидаются дожди и мокрый снег

МЧС объявило штормовое предупреждение на 25-26 сентября



В Бурятии 25-26 сентября ожидаются дожди и мокрый снег, местами сильные, сообщил региональный главк МЧС со ссылкой на прогноз республиканского гидрометцентра.



Местами возможно налипание мокрого снега на проводах, установление временного снежного покрова. А 25 сентября по востоку республики прогнозируются грозы. Усиление ветра до 15-22 метров в секунду. Понижение температуры воздуха на 8 и более градусов. На перевалах автодорог местами гололедица, снежные накаты.



В связи с этим резко возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, затруднением движения на автомобильных дорогах. Главное управление МЧС России по Бурятии проводит комплекс превентивных мероприятий. Детализированный прогноз с перечнем превентивных мероприятий, а также информационно-аналитические материалы доведены до единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, заинтересованных министерств и ведомств.



В целях безопасности МЧС России рекомендует отказаться от дальних поездок. Во время движения соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких манёвров, будьте внимательными и осторожными!



С понижением температуры необходимо уделять повышенное внимание печному отоплению, электрическим и газовым приборам. Важно не оставлятьдетей без присмотра. В случае происшествия, внештатной ситуации, необходимости оказания помощи спасателями, пожарными, обращаться по номеру 101 или 112.



Фото: 03.mchs.gov.ru



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