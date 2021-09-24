В Чите в убийстве обвиняется борец за тишину

Он расстрелял из 32-го калибра автомашину с громкой музыкой, убив женщину и ранив мужчину



В Чите утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего слесаря-сантехника управляющей компании, проживающего в краевом центре. Он обвиняется в «убийстве», «покушении на убийство двух лиц» и в «незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия», сообщили в прокуратуре Забайкальского края.



По версии стороны обвинения, в Чите в ночь с 5 на 6 июля во дворе дома по улице Горького, 30 злоумышленник вооружился незаконно хранящимся у него обрезом гладкоствольного ружья 32-го калибра, заряженного патронами с картечью, вышел во двор и произвел три выстрела в находившихся в автомобиле мужчину и женщину. Первый выстрел пришелся в лицо мужчине, второй в область шеи женщины, а третий в грудь мужчине.



От полученного ранения женщина скончалась на месте. Жизнь мужчины спасена благодаря оказанной медицинской помощи.



Мотивом совершенного преступления стало недовольство владельца ружья громкой музыкой, звучавшей из салона автомашины ночью. Вину в совершении преступлений обвиняемый признал частично, пояснив, что не хотел убивать женщину, а намеревался расправиться лишь с мужчиной. Вместе с тем, по мнению представителей надзорного ведомства, данная версия опровергается собранными по делу доказательствами.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Читы.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.