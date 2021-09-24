В Бурятии открылся авиарейс Нижнеангарск-Красноярск

КрасАвиа» будет выполнять полеты на 48-местных лайнерах ATR-42 по понедельникам и пятницам



В Бурятии авиакомпания «КрасАвиа» открывает сегодня регулярные прямые рейсы из Нижнеангарска в Красноярск и обратно, сообщили в минтрансе республики.



Рейсы будут выполнятся на 48-местных воздушных судах ATR-42 по понедельникам и пятницам. Время в пути — 2 часа 55 минут. Благодаря субсидии из федерального бюджета стоимость билета составляет 4000 рублей в одну сторону. Для молодежи до 23 лет - 2000 рублей.



Рейсы будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Продажа открыта на все рейсы до конца декабря 2021 года.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans



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