В поселке Нижние Тальцы новая дорога превратилась в месиво

Местные жители уверены, что над ними попросту издеваются

В поселке Нижние Тальцы провели ремонт центральной дороги, однако это только усугубило ситуацию. После дождя по ней "не пройти, не проехать"."Сделали "качественный" ремонт центральной дороги, на остальных дорогах высыпали землю. После отсыпки и дождя, грязь и слякоть, невозможно пройти. На это выделили деньги, но куда они делись неизвестно. Спасибо за "хороший" ремонт дорог", - написал анонимный пользователь.Официальные представители администрации района тут же отреагировали на сообщение:"Действительно, после выпадения осадков на дороге образовалась «слякоть», т.к. грунт еще не успел прикататься. Дорожные работы будут продолжены. В частности будет произведено грейдирование дорожного полотна и досыпка щебнем. С уважением, администрация МО «Заиграевский район».В комментариях к посту пользователи уверены, что над людьми попросту издеваются:"Просто издеваются над людьми...по другому это безобразие никак не объяснить..";"После таких отсыпок землёй на дорогах ещё больше грязи это факт, если отсыпать, то точно не землёй!";"Это точно. Дорог как не было, так их и нет", - пишут пользователи.Фото: Аноним 03