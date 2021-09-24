Житель Улан-Удэ семь раз ударил приятеля ножом, но настаивал на его суициде

Эксперты сочли маловероятным причинение таких повреждений себе самим потерпевшим





В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Он семь раз ударил собутыльника ножом, но настаивал на том, что приятель совершил самоубийство, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в микрорайоне Забайкальский. Вечером 11 августа к нему приехал приятель, с которым на веранде они стали распивать спиртные напитки. Позже во время застолья на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин дома схватил нож и нанес им не менее семи ударов в лицо, шею и грудь собутыльнику. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.



После этого обвиняемый вложил покойному нож в руку, спрятал некоторые предметы своей одежды, на которых, как полагает следствие, остались обильные следы крови потерпевшего. Лишь после этих приготовлений мужчина вызвал скорую медицинскую помощь, а затем заявил прибывшим сотрудникам полиции и следователям, что отсутствовал дома в момент происшествия и считает, что приятель сам свел счеты с жизнью. Позднее мужчина изменил показания и сообщил, что заснул за столом, а когда проснулся, то увидел собутыльника уже с ножом в руке и ранами на теле.



Однако следствием его противоречивые показания поставлены под сомнение. В ходе экспертных исследований на штанах мужчины обнаружены слабовидимые пятна, образованные за счет брызг от крови потерпевшего. На рукояти ножа обнаружены биологические следы хозяина дома. Эксперт, проводивший медико-криминалистическую экспертизу, счел маловероятным причинение повреждений самим потерпевшим. Эти доказательства вкупе с другими уликами послужили основанием для изобличения мужчины и предъявления ему обвинения.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: buryatia.sledcom.ru



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