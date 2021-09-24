В мкрн Исток обновили дорогу по улице Природной

Работы проводила подрядная организация «Доринвест»



На Левом берегу Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали дорогу по улице Природной. Работы проводила подрядная организация «Доринвест», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Всего на Левобережье в ремонтную кампанию этого года попали сразу пять объектов – работы завершаются по улицам Магистральная в мкрн Поселье, 40 лет Победы в мкрн Тулунжа и Природная. Идет ремонт еще двух дорог – по улицам Автотранспортная и Дорожная.



В мкрн Исток на участке протяженностью 570 метров дорожники отфрезеровали старое дорожное полотно и покрыли его свежим асфальтобетоном в два слоя. Также были установлены бортовые камни, построены новые тротуары.



На участке уже нанесена разметка и установлены предупреждающие знаки. На ремонт выделено около 4,7 млн рублей.



В ближайшее время состоится итоговая приемка объекта с участием рабочей группы по контролю качества дорожных работ и общественников.



В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городе ремонтируют 30 участков дорог протяженностью 33 км. На строительство всех объектов выделена сумма в размере 700 млн рублей.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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