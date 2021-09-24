В Монголии началось совместное российско-монгольское учение «Селенга-2021»

Оно проводится в год 100-летнего юбилея дипломатических отношений между Россией и Монголией



В Монголии на полигоне Дойтын Ам состоялось открытие совместного российско-монгольского учения «Селенга-2021». На церемонии открытия были подняты государственные флаги и исполнены гимны обоих государств-участников учений. Заместитель министра обороны Монголии Б. Баярмагнай отметил, что поставленные перед участниками учения задачи по организации совместных контртеррористических действий, направленные на расширение военного сотрудничества двух стран будут несомненно достигнуты.



Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Монголии Азизов Искандер, заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, руководитель учения генерал-майор Игорь Тимофеев и другие почетные гости, принявшие участие в торжественной церемонии открытия, пожелали удачи и успехов личному составу при выполнении совместных учебно-боевых задач. После торжественной части штабы руководства учений приступили к совместному планированию действий войск.



Совместное тактическое учение направлено на борьбу с международным терроризмом и проводится в канун 100-летия создания Вооруженных сил Монголии и в преддверии 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.



В городе Дзуунмод (Центральный аймак, Монголия), вблизи полигона Дойтын Ам, спланирована насыщенная программа торжественных мероприятий с участием творческих коллективов России и Монголии, а также военнослужащих двух стран.



В текущем году на международном учении задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии и подразделения ВС Монголии общей численностью около 1,4 тысячи человек и более 200 единиц военной техники, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.



Фото: function.mil.ru





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